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Global Konuşmalar: Küresel Mega Projeler Yatırımcısı Olmak

Global Konuşmalar'da bu haftaki konumuz 'Küresel Mega Projeler Yatırımcısı Olmak' Başar Arıoğlu, Servet Yıldırım, Mehmet Kutman, Abdurrahman Yıldırım ve Vahap Munyar'ın konuşmacı olduğu programımız, Buse Biçer moderatörlüğünde bugün saat 14:00'te Dünya Gazetesi YouTube, Scope ve Facebook hesaplarında gerçekleşti.
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