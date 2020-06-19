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Global Konuşmalar - Yeni normalin Dünya ve Türkiye ekonomisine etkisi

'Global Konuşmalar' programında 'Yeni Normalin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkisi' konusu ele alındı.
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