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Global Konuşmalar: 'Global Ticaretin Değişen Ekseni'

Global Konuşmalar'ın bu haftaki konusu 'Global Ticaretin Değişen Ekseni' oldu.
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