Global Konuşmalar'da bu haftaki konumuz 'Türkiye'nin Küresel Fırsatları' Global Konuşmalar'da bu haftaki konumuz 'Türkiye'nin Küresel Fırsatları' YAYINLAMA 25 Kasım 2020 17:56 GÜNCELLEME 25 Kasım 2020 17:57 Abone ol Diğer Videolar Sephora Türkiye Pazarlama ve E-ticaret Direktörü Ayça Kaya, Sürdürülebilir Dünya'da Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası BEE’O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı Dünya Talks'ta Assembly Talks: Sürdürülebilir Ofis Yaşam Patronlar Anlatıyor'un bu haftaki konuğu Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası DÜNYA’nın İK’sı: Pandemi Ekseninde Şehre, Yaşam ve Çalışma Mekanlarına Bakış İyi Bir Dünya: Çevkur Madencilik