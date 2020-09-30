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Global Konuşmalar'da bu haftaki konumuz 'Yurtdışı Yatırımlarımızın Yakın Geleceği'

Global Konuşmalar'da bu haftaki konuğumuz Haluk Yıldız oldu.
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