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Göksu çayı Fırat yerine Gaziantep'i besleyecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, DSİ Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri "Düzbağ İçme Suyu Projesi" kapsamında, Fırat nehrine akan Göksu çayının, gelecek yıl 25 Aralık'tan itibaren Gaziantep'i beslemeye başlayacağını bildirdi.
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