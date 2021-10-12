Gram Altın 510 lirayı aşarak 4 ayın zirvesine çıktı! Yılsonunda ne olacak?

Altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 510 TL’yi aşarak son 4 ayın zirvesine çıkarken, ons altın 1750 doların üzerine çıktı. Gram altında yükseliş sürecek mi? Ons altın nasıl hareket edecek? Yıl sonu beklentilerini Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Dünya WEB TV muhabiri Berfin Çipa’ya anlattı. Yıldırımtürk şunları söyledi:

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altının dış piyasa fiyatına bakacak olursak, ons altın 10 yıl önceki fiyatla işlem görüyor. Fakat iç piyasada Merkez Bankası'dan faiz indirimi beklentisi altını yukarı çekti. Şu anda altına özellikle enflasyona karşı koruma özelliğinden ötürü bir talep artmış durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi de etkili oldu. Doların tüm para birimlerine karşı yükselmesinin de etkisini altında görüyoruz. Bunun yanı sıra jeopolitik gerginlikler ve ticaret savaşları da altının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ALTINDA YILSONU BEKLENTİLERİ

Bu konuda iki görüş var. Birincisi bazı analistler faiz artırımları ve tahvil geri alımları başladığında altının bundan etkileneceğini düşünüyor. Fakat altın sadece enflasyona karşı koruma aracı olduğunda tercih ediliyor. Dünyadaki jeopolitik gerginlikleri dikkate alacak olursak, altın bunlardan da destek alabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde altının yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini düşünüyorum. Benim beklentim 1800, belki 2000 bin dolar seviyelerini görebiliriz.