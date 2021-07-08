Gram altın yükselecek mi?
ABD’de de FED tutanakları sonrası altının ons değerinde genel bir düşüş yaşanırken, Türkiye’de sarı metal piyasası bu düşüşten etkilendi.
DÜNYA Haber Merkezi
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Altının ons fiyatı, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü 1.797 dolardan işlem görürken Kapalıçarşı'da “gram altın” 502 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.384 TL işlem görüyor.
Altın fiyatlarının seyrinin ekonomist Ali Ağaoğlu Şans Sohbetleri programında değerlendirdi.
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