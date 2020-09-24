ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Gülfem Alapala: Eski un fabrikamızı bir akademiye dönüştürüyoruz

Yasemin Salih'in konuğu Alapala Grup Yönetim Kurulu Üyesi Gülfem Alapala'ydı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle