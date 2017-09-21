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TÜSİAD Başkanı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 20 yıl önceki etkiyi yapar

Gümrük Birliği ile ilgili konuşan TÜSİAD Başkanı Bilecik, anlaşmanın güncellenmesinin Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci üzerinde 20 yıl öncesine benzer olumlu bir etki yapacağını söyledi.
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