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Bolu'da güneş enerjisinden içme suyu

Bolu'da, belediye tarafından inşasına başlanan güneş enerjisi santralinde yılda üretilecek 1 milyon 300 bin kilovatsaat elektriğin bir kısmıyla içme suyu arıtma tesisinin enerji tüketimine, geri kalan kısmı satılarak kent ekonomisine katkı sağlanacak.
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