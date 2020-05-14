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Atilla Benli, Alacak Sigortası’nı anlattı

Devlet Destekli Alacak Sigortası nedir, neleri kapsar, hangi teminatları içerir, kimler yaptırabilir? Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın detaylarını anlattı.
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