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Hacıince Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Hacıince DÜNYA'da

Patronlar Anlatıyor'da bu hafta Vahap Munyar'ın konuğu #KurbanBayramı vesilesi ile Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı ve Hacıince Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Hacıince'ydi.
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