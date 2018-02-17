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"Harekatın ekonomiye olumsuz etkisi olmadı"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, geçen yılki büyüme rakamlarının Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. MÜSİAD olarak Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla tüm şube başkanlarıyla Kilis'e geldiklerini söyledi.
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