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Havayollarına 10 dakikada koronavirüs testi mi geliyor?

Koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektörünü Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Dünya Talks’ta değerlendirdi.
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