Hayata tutunmanın "Yaşı Yok"
AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu, İyi Bir Dünya'da
DÜNYA Haber Merkezi
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AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu, İyi Bir Dünya'da
Bu haftaki İyi Bir Dünya'da AvivaSa ile şirketin pandemide yürüttüğü "Yaşı Yok" projesini konuşacağız. Proje, 65 yaş üstü bireylerin pandemide yaşadıkları fiziki ve psikolojik sorunlara çözüm getirmeyi hedefliyor.
AvivaSa hayata tutunmanın "Yaşı Yok" diyor. AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu, #İyiBirDünya'da