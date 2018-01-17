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Turkish Cargo'da hedef "en iyi 5" arasına girmek

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo'nun hedefinin "dünyanın en iyi 5 hava kargo şirketi arasına girmek" olduğunu bildirdi.
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