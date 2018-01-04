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"Hedef tamam sıra rekorda"

TİM Başkan Vekili ve DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Süleyman Kocasert: "2017'de dünya ekonomisi, beklenenin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi." dedi.
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