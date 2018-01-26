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"Hedefimiz Türkiye'nin yüzde 50'sini üretmek"

Yalova'da 25 bin metrekare alanda yılda 1 milyon adet orkide üreten Solo Plant firması, üretimini 2020'ye kadar 2,5 kat artırarak Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılamayı hedefliyor.
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