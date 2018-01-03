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Hemcinsinin başarısından etkilendi, gübre üretmeye başladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ev hanımı Zuhal Tüten, internette okuduğu bir hemcinsinin başarı hikayesinden etkilenerek, eşinin iş yerinin bodrum katına solucan gübresi tesisi kurdu.
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