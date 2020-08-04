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HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Dünya Talks'ta

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, saat 17:00'da DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
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