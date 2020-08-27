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HISİAD Başkanı Tecdelioğlu, 'yeni dönem'i değerlendirdi

İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in bu haftaki konuğu HISİAD başkanı Çetin Tecdelioğlu'ydu.
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