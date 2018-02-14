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Hobisi gelir kapısı oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 10 yıl önce hobi amaçlı başladığı kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde 70 ırka ulaşan 66 yaşındaki çatı ustası Mehmet Ali Oğuz, kiraladığı depoda baktığı hayvanlarından önemli oranda gelir sağlıyor.
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