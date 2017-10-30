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Hong Kong'da "Bursa Siyahı" kuyruğu

UYMSİB Başkanı Yazgan, Hong Kong'da açılan tanıtım stantlarında Bursa siyah incirini tatmak için uzun kuyrukların oluştuğunu söyledi.
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