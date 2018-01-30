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HÜRKUŞ-B envantere girmek için gün sayıyor

Türk Hava Kuvvetleri tarafından temel eğitim uçağı olarak sipariş edilen HÜRKUŞ-B, ilk uçuşunu yaptı. HÜRKUŞ-B, kapsamlı testlerle 90 saatlik test ve değerlendirme uçuşu sonucunda bu yılın ortalarında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek.
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