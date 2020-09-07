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Hüseyin Gelis, Siemens'in yeni hedeflerini anlattı

Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, Pazar günü saat 15:00'de Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu oldu.
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