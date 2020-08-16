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"Yerli malı tüketimi de teşvik edilmeli"

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki Patronlar Anlatıyor'da Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu oldu.
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