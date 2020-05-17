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İhracat ne zaman normale dönecek?

AKAMİB Başkan Yardımcısı Bülent Aymen Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı. Fabrikalar ne zamn tam kapasite üretime geçecek? İhracat ne zaman normalleşecek? Katma değerli yatırımlar ve daha fazlası için izleyin.
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