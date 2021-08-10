İhracata gençlik aşısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla Genç TİM projesini hayata geçirdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Genç TİM'in ticari diplomasiden uluslararası iş birliklerine, e-ihracattan ihracat elçiliğine kadar pek çok başlıkta oluşturulacak komiteleriyle gençlik için çalışacağını ve üreteceğini söyledi.

Gençlik enerjisinin öneminden bahseden ve sadece bir yaş döneminden ibaret olmadığını kaydeden Gülle, "TİM olarak bizler, gençlerimizin cevherinin farkındayız. İşte bu sebeple sadece tecrübeli ihracatçıların gençlere örnek olduğu değil, genç ihracatçıların da birbirine örnek olacağı, cesaret vereceği, tecrübelerini paylaşacağı Genç TİM'i hayata geçirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, sürdürülebilir yarınlar için gençlere eğitimler vereceklerini belirterek, "Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. dedi.