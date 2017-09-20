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İkinci el araç düzenlemesi Başbakanlık'ta

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, ikinci el araç düzenlemesini bitirdiklerini ve Başbakanlık'a gönderdiklerini belirtti.
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