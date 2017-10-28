ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C

İkinci el konut piyasasına düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, ikinci el konut piyasasına yönelik düzenleme hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Tüfenkci, "Emlakçılara sertifika verilecek, sözleşme tipleri ve komisyon oranları belirlenecek" dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.