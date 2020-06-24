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Tekfen Holding YK Başkanı Gigin: İkinci organamineral gübre tesisimizi devreye alacağız

Tekfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Gigin, Tekfen'in yeni yatırımlarından bahsederken, "Gübrede organik alternatifler konusunda yatırımlarımız devam ediyor. Gönen’de bir tesisimiz var. Yıl sonunda Konya Meram’da ikinci organamineral gübre tesisimizi devreye alacağız." dedi.
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