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  4. İklim değişikliği ile mücadelede sıfır enerji binaların rolü

İklim değişikliği ile mücadelede sıfır enerji binaların rolü

Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu ZeroBuild Türkiye’21 Genel Sekreteri Yasemin Somuncu oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Somuncu şunları söyledi; 'Uzmanlar önümüzdeki 20 yılda sıcaklıkların artacağını belirtiyor. Yani geçtiğimiz yaz, en 'serin' yazımız olacak. Bu noktada yeşil dönüşümün önemi artıyor. Sıfır Enerjili binalar yüzde 95 enerji tasarrufu sağlıyor. Bu alana yatırım yapıp herkes tarafından ulaşılabilir hale getirmemiz gerekiyor'

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya her perşembe saat 12.00'da Dünya YouTube yayınında.


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