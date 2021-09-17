İklim değişikliği ile mücadelede sıfır enerji binaların rolü

Somuncu şunları söyledi; 'Uzmanlar önümüzdeki 20 yılda sıcaklıkların artacağını belirtiyor. Yani geçtiğimiz yaz, en 'serin' yazımız olacak. Bu noktada yeşil dönüşümün önemi artıyor. Sıfır Enerjili binalar yüzde 95 enerji tasarrufu sağlıyor. Bu alana yatırım yapıp herkes tarafından ulaşılabilir hale getirmemiz gerekiyor'

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