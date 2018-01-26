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"İleriki dönemde pozitif olarak görüyorum"

Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında gazetecilerin sorularını cevapladı.
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