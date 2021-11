İmamoğlu: Kaynaklarımızı çılgın projelere değil, bilimsel projelere ayıralım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Eylül 2017’de inşasına başlanan Eyüpsultan Kemerburgaz Kısıkmandıra mevkiindeki ‘Atık Yakma ve Biyometanizasyon (organik atıklardan biyogaz üretimi) Tesisleri’nin açılışını yaptı.

İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, geçen cuma günü, revize edilmiş ‘İklim Değişikli Eylem Planı’nı açıkladıklarını hatırlatarak, “Dünyaya entegre ve dünyanın ortaya koyduğu hedefleri yakalama konusunda kararlı bir süreci hep birlikte kamuoyumuzla paylaştık.” dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

“Hizmete açtığımız tesis bu kapsamda çok değerli. Amacımız, 2050 yılına kadar İstanbul’u iklim değişikliğine dayanıklı bir şehir haline getirmek. 2050 yılına 30 seneden az bir süre kaldı. Hiçbir dakikası, hiçbir saati kaybedilmeden bu hedefe ulaşmak zorundayız. Dünyada kaliteli bir yaşama sahip olmak istiyorsak kayıtsız şartsız, her anımızda bu sürecin bir parçası olmalıyız.

Tesisler ve tesisleri yapan insanlarla bu işi tek başına başarmak mümkün değil. Biz, yeter ki el birliğiyle, iş birliğiyle, 16 milyon yaşayanıyla kentteki bu seferberlik duygusunu var edelim. Kaynaklarımızı ve enerjimizi yeter ki çılgın, anlamsız, mantıksız ya da çıldırmış projelere değil, bilimsel projelere ayıralım. İşte her şeyi çok güzel kılacak yol haritası budur. Her şeyi güzel kılacak yol haritasına dair milletimizin, insanımızın, yaşayanımızın birikimi de vardır, gücü de vardır, bilgisi de vardır.

Yeşil Çözüm vizyonumuz çok önemlidir. İstanbul'un en başta, en kıymetli markalarından birisidir, iklim seferberliğinin değerli bir adımıdır. Yeşil Çözüm’ün altını hep beraber doldurmalı, genişletmeli ve geliştirmeliyiz. Bu başlattığımız seferberlikle iklim değişikliğine dirençli bir İstanbul'u hep beraber yaratacağımıza inanıyorum. Birlikte başarabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum.

"Kasımda 2 açılış daha var"

İBB olarak, Türkiye'de C40 topluluğuna üye olan ilk ve tek kurumuz. Şehrimizi iklim değişikliğine hazırlamak adına büyük bir emek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. İBB'nin her birimi, bu işin güçlü bir paydaşı olduğunu düşünmek zorunda. 16 Kasım'da Ömerli'de ikinci kademe içme suyu arıtma tesisimiz hizmete girecek. 26 Kasım'da, hemen komşumuz olan, yine burada Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisimizi hizmete açacağız. Gerçekten çok gurur duyacağımız, İklim Değişikliği Eylem Planı süreciyle ilgili, durmayacağımız bir kasım ayını hep birlikte geçirmiş olacağız. Bu yönüyle İstanbul'a bir bütün olarak baktığımızda, kurumumuzun her aşaması, her kademesi önemli. İstanbul'un hangi noktasında, hangi yerinde bir çözüme ihtiyaç varsa tüm gücümüzle orada olmaya devam edeceğiz.

"Bu kentin çevreye hor davranma lüksü yok"

Bu kentin, artık çevreye hor davranma gibi bir lüksü yoktur. Bu şehrin, sakinleşmeye, durulaşmaya, kendine gelmeye, kendini hissetmeye, insanlarla birlikte var olduğunu yaşamaya aşırı bir biçimde ihtiyacı vardır. Bunu yapmamız lazım. Hep birlikte bunu başarmamız lazım. Bu kenti harap eden akıldan bu şehri sıyırıp kurtarmak zorunluluğumuz vardır. 16 milyon İstanbullu olarak, bu kentin doğasını nasıl koruruz, çevreye verdiğimiz zararı nasıl asgariye indiririz, hep beraber düşünmemiz; yeni doğmuş bebeğimizden en deneyimli bireyimize kadar, sorumluluk sürecinin bir parçası olduğumuzu hissederek ve hissettirerek yaşamalıyız ve buna göre hareket etmeliyiz.”

"1,4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak"

Açılışı yapılan tesiste, yemek, sebze, meyve ve ömrünü tamamlamış ambalajlı gıda atıkları işlenecek. İstanbul genelinde üniversiteler, hastaneler, oteller, lokantalar, askeri ve sosyal tesisler, büyük marketler gibi noktalarda organik içerikli katı atıklar toplanacak. İlçe belediyeleri tarafından kaynağından ayrı ayrı toplanacak atıklar, transfer istasyonlarına getirilecek. Burada biriken atıklar, işlenmek üzere tesise götürülecek. Yılda 1 milyon ton evsel atığın işleneceği tesiste, aynı zamanda enerji üretimi de gerçekleştirilecek. Günlük 3 bin, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kapasiteye sahip tesis, her biri günlük bin ton atık yakma kapasiteli 3 hattan oluşacak. Atıklar, tesise kamyonlar ile taşınacak ve herhangi bir ayrıştırmaya gerek duymaksızın depolama alanına boşaltılacak. Bu alanda depolanan atıklar, 3 adet ‘katı atık vinci’ aracılığıyla ‘ızgaralı yakma ünitelerine’ taşınacak. Izgaralı sistemde yakılan atıkların ısısından elde edilen buhar, tribünlere gönderilecek. Bu tribünler aracılığıyla da yaklaşık 78 MW/saat elektrik enerjisi elde edilecek. Bu enerjiden, tesisin tüm iç ihtiyacı ve artan enerji sayesinde de 1 milyon 400 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

"Koku sorununa çözüm"

Tesis ile 100 hektarlık depolama alanından tasarruf sağlanacak. İstanbul’da oluşan evsel atıkların yüzde 15’i, yakma yöntemi ile hem ortadan kaldırılacak hem de bu sayede elektrik üretilecek. Elde edilecek elektrik ile Türkiye’nin enerji açığının giderilmesine katkı sağlanmış olacak. Çöp taşıma maliyeti azalırken koku sorunu da ortadan kaldırılacak. Son teknolojinin kullanıldığı tesiste, emisyon değerleri Avrupa Birliği limitleri altında olacak. Tesiste kullanılacak en son teknolojili ‘baca gazı arıtma sistemi’ ile çevreye zarar verilmeyecek. Bacadan çıkacak gazlar, ‘sürekli emisyon ölçümü sistemi’ ile sürekli izlenecek ve kayıt altına alınacak. Bu sayede, çöplerden çıkan sera gazı salınımının yüzde 33’ünden kurtulmuş olunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kurulan sistem ile sera gazı salınımını online (canlı) olarak izleyebilecek. Tesis ile yerli üretim desteklenecek. Tesiste, 90 kişilik bir ekip çalışacak. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın yüklenicisi olduğu tesisin yapım müşavirliğini İSTAÇ A.Ş. yüklendi.