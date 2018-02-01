ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

İmar denetimiyle ilgili yasa değişiyor

Bakan Özhaseki, İmara ilişkin çalışmaların bu yıl Meclis takvimi içerisinde çıkarılmasını düşündüklerini aktararak, şöyle dedi: "İmar denetimleriyle ilgili biraz daha sıkı tutmamız gerektiğini anladık. İmar denetimiyle ilgili yasayı değiştiriyoruz."
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.