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IMF alerjimizden vazgeçelim - Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, bu haftaki Şans Sohbetleri’nde, koronavirüse karşı dünya ekonomilerinde alınan önlemleri değerlendirdi.
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