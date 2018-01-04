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İnşaat ustasının buluşu 20 ülkeye ihraç ediliyor

Çanakkaleli inşaat ustası Burhan Kum, bor madeninden ürettiği ısı ve ateşe dayanıklı, su geçirmeyen dış cephe malzemesini köyünde kurduğu tesis aracılığıyla 20 ülkeye ihraç ediyor.
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