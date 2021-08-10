Dünyanın en saygın iklim bilimi kuruluşu Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (The Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim Temeli başlıklı raporunu yayınladı. Rapor, dünyanın iklim sistemlerinin nasıl değiştiğine yönelik çok önemli bilimsel bulgular sunuyor.

İnsanlık için “kırmızı alarm” olarak nitelendiren bulgulara göre; iklim krizi her yerde ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde kötüleşti.

Daha fazla ısınma nedeniyle dünyadaki doğal yaşamın zarar göreceği öngörülürken, son orman yangınları ve seller, gelecekte yaşanacakların sadece küçük örneği olarak gösteriliyor.

BM İklim Raporu sonrası başta Maldivler olmak üzere 50'ye yakın ülke, harekete geçilmezse 'yeryüzünden silinmekten' korkuyor.

Uzmanlara göre rapor; Türkiye’nin de iklim politikasında emisyon azaltımının 1,5 derece hedefine göre yenilemesi ihtiyacını ortaya koyuyor.

Öncelikle sera gazı salımları için 2030 yılına kadar en az yüzde 50 azaltım hedefi konulması gerekiyor.

Uzmanlar, “Isınmayı durdurmak istiyorsak, karar vericilerin net sıfır emisyon planlarını hayata geçirmesi şart” uyarısını yapıyor.