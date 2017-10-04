ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

İran ile ticarette yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından; iki ülke arasında yerli para ile ticaret yapılması ve 3 sınır kapısının 24 saat hizmet vermesi konularında mutabık kalındı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.