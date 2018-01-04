ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

İran'da artan yumurta fiyatlarını Türkiye düşürecek

YUM-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya, "İran Büyükelçiliği aradı, ülkedeki kuş gribine bağlı olarak yumurta fiyatlarının artması nedeniyle yardım talebinde bulundu. Biz de yardımcı olabileceğimizi söyledik." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.