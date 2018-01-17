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İşçi bulamayınca kendi iş makinesini yaptı

Ordu'da engebeli arazisinde çalıştıracak işçi bulamayan Nurettin Özcan, çeşitli araçlara ait parçalarla kendi iş makinesini yaptı.
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