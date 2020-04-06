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İSG Havalimanı İşletmesi CEO'su Ersel Göral, DÜNYA'nın sorularını yanıtladı

İSG Havalimanı İşletmesi CEO'su Ersel Göral, koronavirüsün en fazla etkilediği sektörlerden biri olan havacılığa yönelik en çok merak edilen soruları yanıtladı.
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