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İthal samanda sevkiyat başladı

Bulgaristan'dan saman ithal edilmesini eleştiren Tire Süt Kooperatifi Başkanı Eskiyörük, "Sürekli ithalat yaparsak gelecekte Türkiye et gibi süt ürünleri de ithal etmeye başlar" dedi.
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