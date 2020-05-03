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İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz tekstilde 'yeni normal'i anlattı

'Patronlar Anlatıyor' bu hafta İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz'ü ağırladı. Vahap Munyar'ın konuğu Öksüz, COVID-19 salgınının etkilerini ve tekstilde 'yeni normal'in nasıl olacağını anlattı.
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