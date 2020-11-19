İyi Bir Dünya: Çevkur Madencilik İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in bu haftaki konuğu Çevkur Genel Müdürü Mustafa Selçuk Çevik'ti. YAYINLAMA 19 Kasım 2020 15:01 GÜNCELLEME 19 Kasım 2020 15:03 Abone ol Diğer Videolar Sürdürülebilir DÜNYA: Ödeme Yöntemleri Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası Dünya Talks: Formula 1 Borsa İstanbul, yatırımcıların haklarını nasıl koruyor? Teknoloji Dünyası: Sanal para Assembly Talks: Sürdürülebilir Ofis Yaşam Turizmci Cem Kınay Patronlar Anlatıyor'da Çiğdem Penn ile Araştırı Yorum: Ülkemizde Eğitimin Kalitesi