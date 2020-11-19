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İyi Bir Dünya: Çevkur Madencilik

İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in bu haftaki konuğu Çevkur Genel Müdürü Mustafa Selçuk Çevik'ti.

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