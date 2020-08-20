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Yasemin Salih'in konuğu İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Aral

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Aral, Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı. Gıda İsrafı projesini anlattı.
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