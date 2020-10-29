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Aslı Ortakmaç: Araştırmalara göre, dünya genelinde her 5 kişiden 1’i kanser tanısı alacak

Yasemin Salih'in konukları Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı ve Hasta Hakları Platformu Temsilcisi Aslı Ortakmaç ve Onko-Van Projesi Koordinatörü Songül Küce
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