İyi Bir Dünya: Turizm sektörü EY Türkiye Turizm Sektör Lideri Mehmet Küçükkaya, İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı. YAYINLAMA 12 Kasım 2020 16:38 GÜNCELLEME 12 Kasım 2020 17:44 Abone ol Diğer Videolar Yeni Dönemde Ufuk Turu Global Konuşmalar: Dünyayı İnşa Edenler Sürdürülebilir DÜNYA: Sürdürülebilir Gıda Tarım Dünyası: Tarım destekleri Akça: Markalar bu dönemde dijitalleşmeye ve medya mecrasına yöneldiler ”DÜNYA’nın İK’sı” programımızın konuğu Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar Japon sistemi ile depreme dayanıklı binalar nasıl yapılıyor? "Depremin şiddeti kişinin travmasının şiddeti ile paraleldir"