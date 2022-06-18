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'Kadın İçin Taşıyoruz' Anadolu Buluşmaları | Aydın

DFDS & Dünya Gazetesi iş birliğinde düzenlenen “Kadın İçin Taşıyoruz” Anadolu Buluşmaları paneli Aydın’da...

DÜNYA Haber Merkezi
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Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Sn; Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Feyhan Kapralı, TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker, DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya Rota Direktörü Ayberk Eskin ve Çağdaş Cam A.Ş CFO Betül Pirinç konuştu.

 

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