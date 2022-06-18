'Kadın İçin Taşıyoruz' Anadolu Buluşmaları | Aydın
DFDS & Dünya Gazetesi iş birliğinde düzenlenen “Kadın İçin Taşıyoruz” Anadolu Buluşmaları paneli Aydın’da...
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Sn; Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Feyhan Kapralı, TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker, DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya Rota Direktörü Ayberk Eskin ve Çağdaş Cam A.Ş CFO Betül Pirinç konuştu.